Казахстанцы стали пить больше крепкого алкоголя

Казахстанцы стали отдавать предпочтение крепким алкогольным напиткам.

За первое полугодие они купили почти в 2,5 раза больше коньяка, на треть больше водки, ликеров и вина. Да и в целом пить наши граждане стали больше. Во втором квартале они потратили на алкоголь на 13% больше чем в тот же период годом ранее.

Психологи говорят, казахстанцы начали записать посттравматический синдром. В последние годы было немало потрясений взрывы в Арыси, потопы в Мактарале, январские события, инфляция. Накопившийся стресс они пытаются «утопить в алкоголе». Но это не выход.

«Человек же не решает задачу, да многие говорят я так отдыхаю, может ты на время и отдохнешь, но решишь ли за это время ты эту задачу? А где эти границы? И человек начинает больше употреблять и уходить в зависимость», — говорит Герман Владимиров, психолог.

При этом объёмы реализации крепкого алкоголя в Казахстане, по данным статистики, резко подскочили ещё в прошлом году. Водки люди стали пить в 2 раза больше, почти также и коньяка. Специалисты говорят, алкоголь даже при нечастом употреблении влияет на весь организм. Спирт вымывает из костей минералы, сгущает кровь, влияет на сердце и сосуды а также центральную нервную систему.

«Алкоголь поражает поджелудочную железу, печень, пищевод и желудок. 45% в мире людей умирают от инфаркта из-за того что употребляют алкоголь в большом количестве», — говорит Луиза Алтынбеккызы диетолог-нутрициолог.

Под алкоголем казахстанцы чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия, получают травмы, устраивают драки и даже идут на суицид. Именно поэтому, говорят специалисты, алкогольным напиткам лучше найти достойную замену — спорт, интересные хобби или творчество.