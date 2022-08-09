Казахстанским студентам поднимут стипендию

Казахстанским студентам в 2025 году, возможно не придется подрабатывать в свободное время.

Учащимся ВУЗов поднимут стипендию. Студентам бакалавриата предусмотрено 36 тысяч тенге, докторантам — 150 тысяч тенге. До 2025 года стипендии студентам увеличатся ещё в два раза, магистрантам и докторантам – в 1,5 раза.

«Согласно поручению Главы государства увеличено количество грантов от 65 тысяч в 2020 году до 88 тысяч в 2022 году. Всего вузов в Казахстане — 120. Общее количество студентов вузов в этом году — 623 839 человек«, — говорит Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования РК.

Говорили и о состоянии школ. В министерстве просвещения заявили, что школы, которым больше 50 лет, необходимо проверить на аварийность.

«В последнее время фиксируются факты создания аварийной опасной ситуации в устаревших, не своевременно капитально отремонтированных школах. Только после того, как упомянутые события произошли во внеурочное время, жизни учащихся не угрожали. В этой связи прошу провести соответствующий технический аудит школ, которым более 50 лет», — говорит Асхат Аймагамбетов, министр просвещения РК.

В прошлом году в стране модернизировали 1015 школ в небольших городах и районных центрах. Ещё 806 отремонтировали, в 684 школах обновили мебель. За годы независимости в Казахстане построено более 1700 школ. Ежегодно возводят от 110 до 170 школ за счёт средств республиканского бюджета. Но тем не менее, в стране продолжают функционировать 44 аварийные школы.

«Главная задача перед правительством — обеспечить повсеместный доступ населения к качественному образованию на всех его уровнях: дошкольном, школьном, техническом и профессиональном, а также высшем. По поручению Главы государства разрабатывается пилотный нацпроект «Комфортная школа». К 2025 году предусматривается строительство школ на 840 тысяч мест по новым строительным стандартам«, — говорит Алихан Смаилов, премьер-министр РК.

Министерству просвещения премьер поручил принять все меры по доработке нацпроекта «Комфортная школа». А до 1 ноября текущего года проработать вопросы лицензирования дошкольных организаций. Кроме того, следует увеличить охват детей дополнительным образованием в сёлах.

«Министерству просвещения совместно с Министерством культуры и спорта, акиматам регионов поручаю обеспечить увеличение охвата детей дополнительным образованием в сельской местности», — говорит Алихан Смаилов, премьер-министр РК.

Акиматам регионов в целях повышения занятости молодежи глава правительства поручил обеспечить увеличение приёма в колледжи на основе государственного образовательного заказа.А также создать центры академического превосходства на базе ведущих региональных государственных университетов страны. Говорили и о встречах чиновников с населением. По словам Смаилова, некоторые госслужащие пропускают просьбы людей мимо ушей .

«В отдельных регионах ещё не все адаптировались к новому формату проведения встреч. Принцип свободного доступа на встречи должен сохраняться. Глава государства подчеркивал важность принципа слышащего государства. Мы должны выслушивать проблемы людей, их критику. Людей волнуют простые вещи, происходящие здесь и сейчас. Только по итогам встреч населения с акимами всех уровней было поднято около 30 тысяч вопросов и предложений», — говорит Алихан Смаилов, премьер-министр РК.

А некоторые акиматы до сих пор не перешли на новый формат проведения встреч. Людей пропускают по спискам, и в основном только тех, кто задает нужные акимату вопросы. При этом акимы городов и областей должны встречаться с людьми не менее чем раз в полугодие, а главы городов республиканского значения — ежеквартально в каждом из районов города.