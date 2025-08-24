Суд вынес приговор по избиению школьника в Шымкенте

В Шымкенте вынесен приговор по делу учителя, обвиняемого в избиении ученика, передает Liter.kz.

Как сообщили в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента, инцидент произошел в марте 2025 года в школе-лицее. Во время урока ученик настойчиво и громко стучал в дверь кабинета. Учитель, действуя умышленно и из чувства раздражения, несколько раз ударил подростка, причинив ему физическую боль.

“Вина подсудимого была подтверждена его собственными признаниями, показаниями потерпевшего и свидетелей, а также видеозаписью происшествия. Гособвинитель настаивал на назначении наказания в виде ареста, а представитель потерпевшего потребовал строгого приговора. Сам обвиняемый признал вину и просил суд ограничиться мягким наказанием, не связанным с лишением свободы”, – отметили в суде.

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, признал вину учителя доказанной и назначил ему наказание в виде ареста на 25 суток. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.