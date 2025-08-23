Трудовая поддержка без границ

В Кентау усиливают меры по трудоустройству граждан с ограниченными возможностями. В текущем году около 15 жителей с особыми потребностями будут трудоустроены по установленной квоте.

В числе задействованных и лица, состоящие на пробационном учете. По данным специалистов, их принимают на работу в городские предприятия и организации

Жаксылык Кайдауылов, и.о. директора городского центра занятости Кентау: «В Казахстане продолжается трудоустройство людей с ограниченными возможностями по квоте. На данный момент, 8 человек уже успешно трудоустроены. Работа по организации мест для оставшихся участников продолжается, и процесс пока не завершён».

Одной из задач центра занятости является контроль за соблюдением квот работодателями. Наиболее распространёнными направлениями являются офисные и технические должности-отмечает руководитель. В реализации данной работы также принимает участие и городская администрация, оказывая необходимую поддержку.

Жаксылык Кайдауылов, и.о. директора городского центра занятости Кентау: «Отмечу, особое внимание уделяется трудоустройству в образовательных учреждениях. В школах созданы рабочие места для людей с инвалидностью, и они уже начали свою деятельность. Заработная плата назначается с момента трудоустройства, что обеспечивает стабильный доход для участников программы».

Подобные меры помогают людям с особыми потребностями не только обеспечивать стабильный доход, но и чувствовать себя полноценными членами общества без дискриминации.