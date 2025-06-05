Во сколько шымкентцам обойдется празднование дня города?

В Шымкенте радиостанция «Той-думан» организует специальный концерт ко Дню города. Объявление об этом появилось задолго до праздника. Однако накануне певица Молдир Ауелбекова заявила, что, несмотря на якобы выделенные средства, артистов приглашают выступить бесплатно. Радиостанция и городской акимат эту информацию опровергли.

19 июня Шымкент отметит День города. Подготовка к празднику идет полным ходом. Один из главных концертов по случаю праздника планирует провести радиостанция «Той-думан». Вход — свободный. Однако на фоне активной рекламы мероприятия певица Молдир Ауелбекова сделала громкое заявление.

Молдир Ауелбекова, певица: «Говорят, будет фестиваль от “Той-думан”. Якобы Шымкент выделил 300 миллионов тенге, а артистам предлагают выступить бесплатно. Я против. Люди приходят на концерт ради артистов. Почему они должны работать даром?!»

Организаторы ответили быстро — заявление певицы назвали ложным. По словам представителей радиостанции, на концерт не было выделено ни одного тийына из бюджета. От акимата запросили только разрешение на проведение мероприятия и содействие в обеспечении безопасности — пожарную службу, полицию и скорую помощь. Эти данные подтвердили и в управлении культуры города.

Молдир Убайдуллакызы, заместитель руководителя управления культуры Шымкента:

«Мы не выделяли ни тенге на проект “Той-думан”. Если внимательно посмотреть список мероприятий, утвержденных по итогам открытого конкурса, вы не найдете там такого проекта. Они лишь обратились с просьбой провести концерт на площади Астана»

Что касается общего бюджета праздника, то точная сумма, потраченная именно на День города, пока не называется. В этом году через портал госзакупок был проведён единый конкурс на проведение 12 культурных мероприятий в течение года. Общая сумма — 380 миллионов тенге.

Молдир Убайдуллакызы: «Средства в размере 380 миллионов тенге были выделены одним лотом на все культурные мероприятия до конца года. Победитель конкурса сам определяет, сколько потратить на каждое из них. Главное — выполнение условий техзадания».

Напомним, День города в Шымкенте традиционно отмечают 19 июня. В этот день горожан ждут концерты, выставки, фестивали и другие праздничные события.