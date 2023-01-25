Казахстанцы вынуждены покупать продукты в рассрочку

Шымкентцы стали чаще покупать еду в рассрочку. И зачастую не от хорошей жизни.

Денег на самое главное не хватает как пенсионерам, так и молодёжи. Если раньше в рассрочку брали товары для дома, бытовую технику или мебель, сейчас, по словам продавцов, люди берут в кредит хлеб и молочную продукцию.

Студентка четвертого курса Улжан Дадан говорит: выкручивается как может. Девушка покупает в долг не только продукты питания, но и одежду, оплачивает услуги бьюти-мастеров и редкие походы в кафе.

Улжан Дадан, студентка:

«Инфляция растет со скоростью света. Я студентка, живу на стипендию. Сейчас все подорожало, особенно продукты. Из-за этого, я, в основном, беру продукты в рассрочку, чтобы родителям было легче».

Механизм рассрочки прост: цена покупки делится на равные части по количеству месяцев платежного периода, и заемщик не платит никакой комиссии. Но есть свои нюансы. В некоторых магазинах товары, которые можно приобрести в рассрочку, могут стоить дороже, чем в другом месте, где беспроцентный кредит не предоставляется.

«Ну, бывают какие-то праздники, или вот например перед Новым годом люди набирают же продукты, не хватает денег. И очень выгодно оформить рассрочку»;

«Ничего хорошего не думаю. Значит дошли люди до того, что в рассрочки берут. Не хватает зарплаты»;

«Хорошо отношусь, да, я так считаю. Отдаешь частями каждый месяц, а так очень трудно. Все дорого и очень трудно»,- говорят жители Шымкента.

Экономист Арман Байганов считает, жизнь в «долг» тревожным знаком. По словам эксперта, люди, которые берут продукты питания в рассрочку, в основном, живут за чертой бедности. В расходах казахстанцев, доля продовольственных товаров увеличилась до 50-ти %. Это говорит о том, что доходы населения наполовину проедаются. Рост потребительских кредитов опережает рост номинальных доходов. Закредитованность создает предпосылки для социальных проблем.

Арман Байганов, экономист:

«Для кого-то может быть плюсы, что если отсутствует средства наличные, они могут в кредит те же продукты питания приобрести. Но, это говорит о том, что какой-то части населения денег даже на продукты питания не хватает. Можно отметить, что те, кто берут продукты питания в рассрочку, это уже относятся к категории низкооплачиваемых ближе к уровню бедности населению, которые у нас классифицируют».

По данным Всемирного банка, доля бедного населения в Казахстане составляет больше 15%. Нередко казахстанцы тратят кредиты как раз на покупку продуктов питания — средств от зарплаты до зарплаты не хватает. И это главный показатель бедности.

На сотню казахстанцев сегодня приходится 58 кредитных карт, то есть грубо говоря, каждый второй живёт в долг, покупая товар в кредит или рассрочку.

Для магазина рассрочка выгодна тем, что привлекаются новые покупатели и увеличивается спрос на товар. Банку такая процедура тоже приносит выгоду. Прежде всего тем, что растет клиентская база. Главное не забывать: собираясь взять рассрочку, внимательно изучите договор: не идут ли «в нагрузку» к товару какие-нибудь дополнительные условия.