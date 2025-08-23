В Кентау трудоустраивают людей предпенсионного возраста

В Кентау реализуют проект «Серебряный возраст» — активно трудоустраивают людей предпенсионного возраста. Уже сейчас больше 40 человек получили направление на работу.

В этом году планируется трудоустроить 90 человек предпенсионного возраста. Уже более 40 жителей получили направление на работу. Таким образом, для людей, желающих продолжить трудовую деятельность на пороге пенсии, открываются новые возможности.

Жаксылык Кайдауылов, и.о. директора центра карьеры г. Кентау: «В программе серебряный возраст сейчас участвуют 44 человека, план трудоустроить 90 человек. К сентябрю планируем выполнить план полностью. Желающие могут трудоустроиться по разным профессиям».

Сегодня в Кентау немало женщин, которые в основном заняты домашним хозяйством и официально числятся безработными. С возрастом многие из них стремятся вернуться к активной трудовой деятельности. Именно поэтому с 2023 года проект «Серебряный возраст» расширили а возрастной порог участия снизили. Теперь в программе могут участвовать безработные граждане старше 50 лет, получая стабильный доход. Срок участия — до 36 месяцев, при этом увеличен размер субсидий на заработную плату участников.

Жаксылык Кайдауылов, и.о. директора центра карьеры г. Кентау: «Срок участия в программе серебряный возраст три года. Первый год государство оплачивает 70 процентов, 30 процентов оплачивает работодатель. Второй год государство субсидирует 65 процентов, третий год 60 процентов».

В прошлом году в Кентау по проекту «Серебряный возраст» были трудоустроены 90 человек. Большинство участников нашли работу в образовании, здравоохранении и социальной сфере. Сегодня они успешно адаптировались к новым условиям и приносят пользу обществу.

Центр карьеры в ближайшие месяцы намерен трудоустроить ещё десятки граждан. По словам специалистов, проект «Серебряный возраст» позволяет максимально раскрыть потенциал людей предпенсионного возраста и способствует их активному участию в жизни общества.