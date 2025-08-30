В шести колониях Шымкента прошёл межведомственный объезд

В городе Шымкенте состоялось выездное межведомственное совещание, в ходе которого представители администрации президента Республики Казахстан, министерства внутренних дел и городской прокуратуры провели плановый объезд шести исправительных учреждений.

Мероприятие было направлено на комплексную оценку условий содержания осужденных, а также на анализ уровня соблюдения их законных прав и интересов.

В рамках совещания особое внимание было уделено вопросам обеспечения стабильной оперативно-режимной обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной системы, соблюдению норм Конституции Республики Казахстан в отношении лиц, отбывающих наказание, а также доступности медицинского обслуживания, включая наличие профильных специалистов и необходимого оборудования.

Участники также рассмотрели качество предоставляемых образовательных услуг, направленных на повышение уровня знаний осужденных, их профессиональную подготовку и дальнейшую интеграцию в общество после освобождения.

Одним из ключевых направлений обсуждения стало внедрение современных технологий, в том числе цифровых решений и элементов искусственного интеллекта, для повышения эффективности функционирования исправительных учреждений.

Особое внимание было уделено перспективам строительства новых учреждений, соответствующих международным стандартам содержания заключённых, обеспечивающих безопасность, гуманное отношение и возможности для эффективной ресоциализации.

По итогам совещания уполномоченным органам даны конкретные поручения, направленные на устранение выявленных недостатков, а также на дальнейшее совершенствование системы исполнения наказаний.

Подчёркивается, что основная цель таких мероприятий — не только обеспечение законности в местах лишения свободы, но и формирование условий, при которых исправительные учреждения становятся платформой для подготовки осуждённых к полноценной жизни в обществе после отбытия наказания.

Инициатива, реализуемая при участии надзорных и исполнительных органов, служит укреплению правопорядка и является важным шагом на пути к гуманизации уголовной политики страны.