Есть ли угроза прорыва Богенского водохранилища?

Известный аграрный эксперт заявил о риске прорыва Богенского водохранилища в Туркестанской области.

По словам Кирилла Павлова, произойти это может на дамбе Каражантак, где воду сдерживает суглинистый берег. Эксперт говорит, такая почва легко напитывается влагой и становится подвижной. В случае полного заполнения водохранилища, во время сильного ветра, берег может размыть.

«Ей необязательно это делать сверху, она эту землю снизу кушает, по ходу своей дороги. И конечно, там есть угроза подтопления поселка определенного. Это потери для сельского хозяйства и потрясение такое для региона не нужно», — говорит Кирилл Павлов, аграрный эксперт.

Сотрудники участка Богенского водохранилища уверяют, риска прорыва нет. Обстановка на водохранилище стабильная. Два года назад были проведены многофакторные исследования, они не выявили каких либо нарушений.

Богенское водохранилище было построено в 67 году. Последний раз по данным местного акимата его ремонтировали 2 года назад. Глинистые берега укрепили бутовыми камням.

По словам Павлова, такое укрепление берегов смягчит удар волны, но не спасет от движения почв. При этом, уверен специалист, чтобы берег не размыло, из водохранилища произвели сброс воды. А это может спровоцировать дальнейшую нехватку поливной воды, что приведет к низкой урожайности.

А между тем юг страны обеспечивает овощами и фруктами всю республику. По словам специалистов участка Богенского водохранилища, сброс действительно произвели, но там уверены, это не отразится на графике заполняемости.

«Мы идем по графику наполнения ровно, мы сбрасываем воду для экологии, нынешнее название 7 озер (старое название Шашкагуль) для экологии эта вода и на осенний полив мы отпускаем тоже с Богенского водохранилища на Туркестанский магистральный канал», — говорит Бекжан Машрапов, начальник участка Богенского водохранилища.

Заполняемость Богенского водохранилища составляет 370 миллионов кубометров воды. Заполнить его полностью планируют до конца марта. Водой отсюда орошают 67 тысяч гектаров земель Туркестанской области.

Эксперты говорят, водохранилище нуждается в капитальном ремонте. Берега следует укрепить бетоном. В минводы заявили, что ждут заключение госэкспертизы, его должны подготовить летом.