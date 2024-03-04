Акжарское водохранилище в Шымкенте нуждается в капитальном ремонте, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ

Специалисты обследовали объект, и выявили, что он находится в «неудовлетворительном состоянии». Требуется усиление плотины и бетонирование аварийного сброса. Водохранилище находится рядом с населённым пунктом, где проживают больше 5 тысяч человек.

Акжарское водохранилище в Шымкенте было создано ещё в 1980 году и теперь требует капремонта. Объект тщательно изучили специалисты, и пришли к выводу, работы – непочатый край. Обследование выявило сразу несколько моментов, требующих вмешательства. Специалисты отметили, что необходимо усилить плотину, заменить шлюзы и углубить дно водохранилища. Эти меры, по их словам, необходимы, чтобы избежать аварийной ситуации.

«Вы сами представляете, если гидротехническое сооружение находится в неудовлетворительном состоянии и его наполнить на 100%, нет гарантии, что плотина гидротехнического сооружения выдержит», — говорит Ирисмат Махмудов, начальник отдела предупреждений ЧС.

Сейчас водный объект заполнен на 40%. Специалистов беспокоит близкое соседство с бывшим селом Акжар, ныне городским микрорайоном. Здесь, по официальным данным, живет больше 5 тысяч человек. Правда, жители опасений не разделяют – уверены, раньше строили на века. Их беспокоит другое. Живут рядом с водохранилищем, а у них хроническая нехватка поливной воды.

«В Акжар вода поступает из Рабата Туркестанской области. Раньше арыки чистили, и вода постоянно была. Сейчас можете посмотреть, всё забито. Чистят только в населенном пункте, а там, откуда поступает – нет. Летом воды вообще не бывает у нас. Они тут сетку поставили, а лучше бы каналы отремонтировали», — Нурлан Казыбеков, житель г. Шымкента.

Акжарское водохранилище на балансе Управления развития комфортной городской среды. О положении дел там знают. Говорят, 70 миллионов тенге выделили из бюджета на разработку проектно-сметной документации для капремонта гидросооружения.

«Сейчас готовят проектно-сметную документацию. В 2024 году будем также запрашивать средства из бюджета на строительство. Раньше водохранилищем капитально не занимались. До 2023 года была только механическая отчистка каналов», — говорит Мейрамбек Оразымбет, руководитель отдела управления развития комфортной городской среды г. Шымкента.

Этот шаг, по словам специалистов, считается первым в серии мер, направленных на обеспЕчение безопасности и устойчивости объекта. Его внесли в список Дорожной карты противопаводковых мероприятий и в план развития Шымкента. Территорию рядом с берегом планируют благоустроить после ремонта.