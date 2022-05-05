Бедствующей многодетной семье купили жилой дом

Многодетная семья, ютившаяся в съемной квартире последние 20 лет, наконец-то обрела свое жилье.

Одинокой женщине, воспитывающей 10 детей, помогли местные предприниматели. Они купили семье жилой дом в микрорайоне Акжар, сообщает OTYRAR.

Спонсор: — «Пусть в новом доме будет счастье. Пусть в этом доме будет много детей».

Многодетную семью с новым жильем пришла поздравить Шекер Бекболатова. Женщина, подарившая дом матери одиночке, воспитывающей восемь детей и двоих внуков, говорит — увидела своими глазами, как семья обустроилась в новом жилище и сердце успокоилось .

«Нас родители учили помогать ближним, тем кто очень нуждается. Сейчас я учу своих детей и внуков проявлять милосердие. Два года назад мы купили 4 дома и подарили нуждающимся семьям. Недавно жителю с ограниченными возможностями из села Рабат купили жилой дом. Помогая людям, оказавшимся в трудном положении мы сами духовно обогащаемся», —говорит Шекер Бекболатова, спонсор.

Гаухар Абдраимова с детьми более 20 лет снимала квартиру в селе Акжар. Последнее жилье после проливных дождей в марте пришло в негодность. Благодаря поддержке местной власти женщина с детьми была обеспечена временным жильем. Не прошло и месяца как нашлись спонсоры, которые купили бедствующей семье дом .

«Спасибо Нуржан ага за добротный дом. Благодарна властям, что все организовали и не оставили нас одних с бедой. Все время помогали и продуктами, одеждой. Документы на дом оформили нотариально на моего младшего сына. Не могу передать словами, как я благодарна всем», — благодарит Гаухар Абдраимова, многодетная мать.

Нурлан Тилеш, заместитель акима Абайского района г. Шымкента:

«Предприниматели как узнали, что многодетной семье негде жить, купили дом с пятью комнатами. Вода, газ, электричество есть. Предприниматель пообещал к осени привести в порядок отопительную систему. А мы со своей стороны проконтролируем, чтобы в школе детей обеспечили горячим питанием , учебниками , поможем с продуктами и одеждой. Гаухар просила , чтобы забор построили. Мы поможем установить и его».

Только так протянув руку помощи тем, кто в ней нуждается, мы можем воспитать настоящих граждан. Ведь порой люди нуждаются в простом добром слове.