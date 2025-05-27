Вдова полицейского отсудила 14 млн тенге за смерть мужа

Добиваться справедливости через суд пришлось вдове полицейского в Туркестанской области.

Мужчина внезапно скончался во время спортивного мероприятия, организованного Жетысайским районным управлением полиции Туркестанской области. Однако департамент полиции отказался признавать, что он погиб при исполнении служебных обязанностей — и выплачивать компенсацию.

Пресс-служба Туркестанского областного суда: «В своём исковом заявлении вдова полицейского указала, что ее супруг погиб при исполнении служебных обязанностей. Она потребовала выплату единовременной компенсации, морального вреда и аннулирования решений комиссии. Ответчик просил отказать, ссылаясь на статью 66 Закона РК «О правоохранительной службе».

В суде все встало на свои места. Если сотрудник погиб при исполнении, его родным положена единовременная компенсация в размере 60 месячных окладов, — пояснил судья. Погибший же служил инспектором, его зарплата составляла около 247 тысяч тенге. Стаж — 7 лет.

Пресс-служба Туркестанского областного суда: «Установлено, что полицейский погиб при исполнении служебных обязанностей. С департамента полиции Туркестанской области взыскана компенсация — более 14 миллионов тенге. Решение вступило в законную силу».