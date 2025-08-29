Вмешательство прокуратуры устранило препятствия для работы транспортных компаний

По результатам обращений от товариществ с ограниченной ответственностью «MARSTRANS COMPANY», «GOLD Aluminum» и «Тир Парк «Томирис», осуществляющих деятельность в сфере обслуживания, ремонта, продажи запчастей и грузоперевозок, прокуратурой Абайского района города Шымкента была восстановлена бесперебойная работа указанных предприятий.

Проведённой проверкой установлено, что на въезде в город Шымкент со стороны автодороги «Шымкент–Самара» были размещены дорожные знаки 3.4, запрещающие движение грузового транспорта.

Указанные ограничения существенно препятствовали нормальному функционированию бизнеса, создавая барьеры для проезда тяжёлой техники и поставки запчастей, что, в свою очередь, угрожало приостановкой деятельности компаний и потерей рабочих мест.

В рамках прокурорского надзора было принято соответствующее реагирование: по акту вмешательства указанные дорожные знаки были перенесены на более обоснованное место — перекрёсток с улицей Акжарсай.

Это решение позволило обеспечить свободный доступ грузового транспорта к промышленным объектам и продолжение работы трёх субъектов малого и среднего бизнеса без дополнительных административных препятствий.

Кроме того, по итогам рассмотрения материалов прокурорской проверки, к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо, допустившее нарушение при установке знаков, не учтя интересы и права предпринимателей.

Благодаря оперативным мерам со стороны органов прокуратуры удалось не допустить остановки работы предприятий и сохранить стабильность в их производственно-хозяйственной деятельности.

Этот случай стал ещё одним подтверждением важности надлежащего взаимодействия между бизнесом и государственными структурами при защите прав предпринимателей и развитии деловой среды в регионе.