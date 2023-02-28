Как коллекторы должны выбивать долги из казахстанцев

Как будет работать современный коллекторский рынок Казахстана, объясняли специалисты Национальной палаты коллекторов Казахстана в Шымкенте.

Задача коллекторов — снизить долговую нагрузку казахстанцев. Однако чаще всего должники избегают любого контакта с коллекторами и нарушают закон. Коллекторы, в свою очередь, порой пользуются грубыми методами возврата денежных средств.

Почему не нужно бояться коллекторов и на какие действия сотрудники имеют законное право, рассказывают на семинаре в Шымкенте специалисты Национальной палаты коллекторов Казахстана. Нарушение общения сотрудника с должником могут повлечь не только штрафы, но и уголовное преследование.

«Задача коллекторов снизить высокую долговую нагрузку казахстанцев и процент безнадежных кредитов в экономике. Однако должники часто избегают любого контакта с коллекторами, опасаясь давления со стороны агентств и кредиторов. Впоследствии от этого страдает сам должник. Есть и ошибки со стороны коллекторов, мы проводим семинар для этого, чтобы привить культуру общения», — говорит Назгуль Естеусизова, председатель «Национальной палаты коллекторов Казахстана».

Бывают такие случаи, когда коллекторы превышают свои полномочия. Коллектор не имеет права звонить должнику больше трех раз в день, при условии, что звонки должны быть успешно завершены. Коллектор не имеет права грубить, угрожать, шантажировать и вводить в заблуждение.

«Есть этический кодекс в нашей компании, где прописано то, что первую очередь нужно общаться с должниками культурно. Коллектор должен помочь человеку, а не грубить и кричать», — говорит Назгуль Естеусизова председатель «Национальной палаты коллекторов Казахстана».

Для казахстанцев, которые столкнулись с ненадлежащим обращением со стороны коллекторов, работает специальный сайт stop-collector.kz. На этой платформе бесплатно принимают вопросы должников, помогают привлечь к ответственности коллекторов, которые нарушают права граждан и найти оптимальное решение для выхода из сложившейся ситуации.

www.stop-collector.kz Номер горячей линии: +7 (707) 573 00 00.

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