Бизнес в Шымкенте получил действенную защиту от неправомерных ограничений

По поручению Главы государства органы прокуратуры продолжают сопровождать социально и экономически значимые инвестиционные проекты, рассматривая данное направление как приоритетное в обеспечении стабильности бизнес-среды и защиты прав предпринимателей. Особое внимание уделяется устранению административных барьеров, неправомерных ограничений и действий, способных негативно повлиять на инвестиционный климат.

В Шымкенте прокуратурой был рассмотрен случай, который наглядно продемонстрировал эффективность механизма надзорного реагирования. Речь шла о крупном инвесторе в сфере торговли бытовой техникой.

Объем его вложений составил свыше семи миллиардов тенге, а в результате реализации проекта создано более девятисот рабочих мест. Таким образом, предприятие имеет ключевое значение не только для конкретного сектора, но и для социально-экономического развития региона в целом.

В рамках мониторинга мобильной группы прокурорами был выявлен факт, создающий угрозу нормальной деятельности инвестора. Постановлением следователя на банковский счет компании был наложен арест, причем сумма ограничения оказалась несоразмерной предполагаемым имущественным взысканиям. Такая мера фактически парализовала работу предприятия, поставив под угрозу выполнение обязательств перед партнерами и сохранение рабочих мест.

Между тем действующее уголовно-процессуальное законодательство предусматривает принцип соразмерности ограничений. Арест имущества или денежных средств допускается лишь в пределах заявленного гражданского иска либо иных взысканий в пользу потерпевших. Нарушение данного принципа не только ущемляет права бизнеса, но и подрывает доверие к системе правосудия.

По акту прокурорского надзора арест был снят, банковский счет разблокирован, что позволило восстановить нормальное функционирование предприятия. Данный случай стал подтверждением того, что вмешательство прокуратуры играет решающую роль в защите прав инвесторов, обеспечении их законных интересов и создании условий для устойчивого развития бизнеса.

Работа по сопровождению значимых инвестиционных проектов в Шымкенте продолжается на постоянной основе.

Органы прокуратуры подчеркивают готовность оперативно реагировать на обращения предпринимателей и инвесторов в случае возникновения проблемных вопросов.

Для этого функционирует Call-центр по защите прав предпринимателей и инвесторов по номеру +77076150010, а также фронт-офис, расположенный по адресу: город Шымкент, улица Еримбетова, 304г, здание бизнес-центра «Заңғар».