Дорожно-транспортные происшествия, преждевременные роды в машине. Подобные ситуации шокируют простых граждан, но не специалистов-фельдшеров.

Для них это ежедневная деятельность. Поэтому эту работу могут выполнять только настоящие профессионалы своего дела, те, кто считает своим долгом сохранить человеческую жизнь. Один из них — Мейрамбек Аргынбаев.

М.Аргынбаев — врач бригады интенсивной терапии подстанции №1 на городской станции скорой медицинской помощи.

Квалифицированный специалист работает в сфере здравоохранения уже 11 лет. Профессионал своего дела, оказывающий помощь больным, находящимся в тяжелом состоянии, доказал, что является лучшим в оказании реанимационной помощи. До настоящего времени фельдшер успешно оказал реанимационную помощь около 40 гражданам, находящимся в состоянии клинической смерти.

Фельдшер отмечает, что гордится своей профессией и упорно трудится за здоровье народа.

— Месяц назад во время дежурства поступил вызов из микрорайона «Теріскей» в городе. Во время нашего визита мы оказали первую медицинскую помощь мужчине, лежащему на кровати в бессознательном состоянии. Когда мы осматривали пациента, его сердце внезапно остановилось. Сразу же, не теряя времени, мы с помощником провели реанимационные мероприятия и за 4 минуты вывели пациента из состояния клинической смерти. Затем на скорой помощи пациента доставили в кардиологический центр. Состояние здоровья пациента улучшилось и он благополучно вернулся в семью, — говорит фельдшер.

Благодаря своей квалификации молодой врач получил благодарность от многих пациентов. Он повысил квалификацию по программам «скорая медицинская помощь», «реаниматология и анестезиология».

Пресс-служба акимата города Шымкент