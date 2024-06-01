Шымкентские врачи боролись за жизнь новорожденного 28 дней

В родильном отделении городской больницы №2 Шымкента 25 марта 39-летняя женщина родила ребенка путем кесарева сечения.

Из-за тяжелого состояния матери в процессе родов врачи приняли решение о проведении кесарева сечения.

Состояние новорожденного при рождении было крайне тяжелым, его вес составлял всего 980 граммов. Медицинский персонал сразу же перевел малыша в реанимационное отделение.

Новорожденный, которого назвали Мустафа, находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких с диагнозами СДР (синдром дыхательных расстройств) и БЛД (бронхолегочная дисплазия). Помимо этого, врачи проводили инфузионную и инотропную терапию для поддержания жизненных функций ребенка.

В течение 28 дней врачи упорно боролись за жизнь Мустафы, применяя все необходимые медицинские меры и технологии.

Спустя почти месяц интенсивной терапии и ухода состояние малыша стабилизировалось, и он начал дышать самостоятельно.

По решению врачей новорожденный был переведен из реанимационного отделения в отделение патологии новорожденных для дальнейшего наблюдения и лечения.

В отделении патологии новорожденных Мустафа продолжил восстанавливаться, и его состояние значительно улучшилось.

Когда он начал дышать самостоятельно, врачи передали его матери, что стало важным шагом на пути к его полному выздоровлению. Сейчас вес ребенка составляет 2700 граммов, и врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Мустафа и его мать, несмотря на все испытания, с которыми им пришлось столкнуться, проявили удивительную стойкость и силу.

Врачи больницы №2 Шымкента сделали все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье малыша.

Совсем скоро Мустафа и его мать смогут вернуться домой, где их ждет любящая семья и дальнейшее восстановление.

Эта история является примером высокой профессиональной подготовки и самоотверженности шымкентских врачей, которые ежедневно борются за жизни своих пациентов, часто находясь на передовой медицины и спасая жизни самых маленьких и беззащитных пациентов.

Труд и усилия медицинского персонала заслуживают самой высокой оценки и благодарности.

Врачи продолжают следить за состоянием новорожденного и готовы предоставить всю необходимую помощь и поддержку в дальнейшем.

Мустафа стал символом надежды и силы, показывая, что даже в самых сложных условиях возможно добиться положительного результата благодаря профессионализму врачей и поддержке семьи.

Случаи, подобные этому, подчеркивают важность развития и поддержки медицинской инфраструктуры в городе, а также необходимость повышения квалификации медицинского персонала для обеспечения качественной медицинской помощи всем нуждающимся.