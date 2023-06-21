Пожилым людям помогают волонтеры в Шымкенте

В Шымкенте волонтёры отправились помогать пожилым людям и ветеранам. И словом, и делом. Желающих отдавать свои силы и время на добрые дела, становится всё больше, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар 24.

Эти ребята – волонтёры, объединились, чтобы помогать. Просто так. Кому лекарства, другим — продукты. Сегодня активистам предстоит объехать десятки адресов тружеников тыла и ветеранов. Крупы, яйца, макароны и обязательно что-нибудь вкусненькое к чаю. С транспортом помогают тоже неравнодушные. Объединить всех смогла Данара Саранова. У неё 15-летний стаж добрых дел. За это время Данара поучаствовала в большом количестве проектов. Помогала нуждающимся, выезжала в зоны стихийных бедствий, обучала детей и подростков.

Данара Саранова, волонтёр:

«Сегодняшний проект – это проект «Женыс». К слову, он один из наших любимых проектов. Мы хотим показать, что они с нами рядом и не надо их вспоминать только по праздникам. Сегодня обычный июньский день. Мы хотим к ним пойти и подарить хорошее настроение. Мы пригласили талантливую нашу молодежь, волонтёров, гитаристов, домбристов. Мы очень тщательно готовимся к этой встрече, каждой встрече»

Сначала пенсионеры к новой, доброй инициативе отнеслись настороженно. Говорят, время такое. Но теперь для них, эти ребята – настоящий подарок судьбы. И продукты принесут, и по дому помогут, и самое главное, конечно, это общение.

Татьяна Рабаева труженица тыла:

«Мне хоть открыточку прислали, поздравляем, живы, здоровы, мы вас поздравляем. И мы были бы рады, а вы столько всего много приносите. Очень рады, очень. И я люблю всех волонтеров»

Ребята уверены, необязательно быть в волонтерском движении, чтобы помогать. Нужно просто оглядеться вокруг. За свои добрые дела они не получают вознаграждений, только искреннюю благодарность.

Аяна Махатаева, волонтёр:

«Я этому научилась у своих родителей, то есть помогать людям. Помогать миру, потому что я вижу возможности в Казахстане. Наша молодежь она не сидит, она работает. И я хочу, чтобы как можно больше появлялось волонтёров».

Волонтеры обещают возвращаться к таким уже родным пожилым людям. Ведь эти неравнодушные шымкентцы с большим сердцем и таким же большим желанием помогать. А их поступки не остаются не замеченными. Команда Данары Сарановой получила госпремию «Тандау». А сама Данара была отмечена наградой за выдающийся вклад в развитие волонтерства в Казахстане.