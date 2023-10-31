Фонд Назарбаева наградит самых активных казахстанцев

В Казахстане стартовал VI республиканский конкурс «благотворительный караван» фонда Нурсултана Назарбаева».

Об этом на очередном брифинге сообщили руководители ассоциации деловых женщин Шымкента. Смотр проводится по пяти номинациям и выявляет людей отдавших больше всего сил и времени благотворительности и другим добрым делам.

Конкурс «Караван милосердия» в республике проводится в шестой раз. Его главная цель найти людей, которые безвозмездно делают добрые дела, активизируют гражданскую инициативу казахстанцев и укрепляют нравственные ценности.

«Участвовать в конкурсе приглашаются физические и юридические лица, которые вносят свой вклад в решение социальных, общественных вопросов и мотивируют к благотворительности жителей страны. Не смогут участвовать в конкурсе субъекты предпринимательства, лица, благотворительная деятельность которых связана с государственной поддержкой — государственный грант, государственный заказ и тому подобное», — рассказала председатель ассоциации деловых женщин г. Шымкента Эльенора Агабеккызы.

Лауреаты определяются по пяти номинациям. «Асар» вручается тем, кто занимается благотворительной деятельностью, направленной на сохранение народных традиций.

Следующая номинация «Туған жер» вручается лауреату, благотворно показавшему свой край в сфере образования, экологии, благоустройства и восстановлении культурных объектов. Будут в списке награждённых и те, кто проявил мужество и отвагу в критических ситуациях.

«Номинация «Храброе сердце» присуждается людям, проявившим мужество и отвагу. В рамках данной номинации лучшим из сотрудников экстренной службы — ЧС, МВД, скорой помощи и других, может быть присвоено дополнительное звание победителя. Номинация «Путь милосердия» присуждается людям, оказывавшим безвозмездную помощь на постоянной основе в течение определенного периода времени»,— говорит представитель ассоциации деловых женщин г. Шымкента, Ирина Туганбекова.

А номинация «История благотворительности» будет присуждена журналисту или творческому коллективу за лучшее освещение благотворительных и социальных вопросов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 декабря этого года. Подробную информацию об участии в конкурсе можно найти на сайтах Фонда Нурсултана Назарбаева и Ассоциации деловых женщин.