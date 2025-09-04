Мировая гейминг корпорация Atari примет участие в конференции Global Tech Wave в Шымкенте

С гордостью объявляем, что легендарная компания Atari выступит одним из ключевых партнеров первой в Центральной Азии глобальной цифровой конференции — Global Tech Wave Central Asia (GTW CA), которая пройдет с 12 по 14 сентября 2025 года в Шымкенте.

GTW CA — уникальная децентрализованная трёхдневная конференция нового формата, не имеющая аналогов в регионе. GTW CA — это пространство для идей, инвестиций, инноваций и креатива, где встречаются технологические гиганты, стартапы, креаторы, венчурные фонды и лидеры цифровой трансформации.

На конференции будет представлен легендарная игровая корпорация Atari, чья история напрямую связана с развитием всей игровой индустрии.

Atari — один из самых узнаваемых брендов в истории видеоигр. Компания была основана в 1972 году и выпустила культовые игры Pong, Asteroids и Centipede, став символом первой эры цифровых развлечений. Сегодня Atari работает на стыке гейминга, блокчейн-решений, Web3 и интерактивных цифровых продуктов, продвигая инновации в новом поколении цифровой экономики.

С ключевой речью на конференции выступит Jessica Tams — член совета директоров Atari, предприниматель и международный эксперт в области гейминга и digital-инноваций, основатель мирового уровня Global Tech Wave. В своем выступлении она поделится взглядом на будущее игровой индустрии и стратегией для Центральной Азии, а также представит идею Game nations, нового сообщества для гейминг индустрии.

Global Tech Wave Central Asia — это не только платформа технологического прогресса, но и прекрасный шанс представить всему миру самобытную культурную идентичность Казахстана.

Контакты для СМИ: +77753272575, Жанель Байназар