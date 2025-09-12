Шымкент стал столицей технологий Центральной Азии

В Шымкенте стартовала первая глобальная цифровая конференция Центральной Азии — Global Tech Wave Central Asia. Город принимает международных экспертов, инвесторов и стартапы. В программе — лекции, панельные дискуссии, выставки и бизнес-встречи.

Сегодня Шымкент превратился в технологическую столицу Центральной Азии. Global Tech Wave собрала более 10 тысяч участников из разных стран. Стартаперы, инвесторы, представители мировых компаний и разработчики обсуждают будущее технологий: от искусственного интеллекта до цифрового кино.

Одним из почётных гостей первого дня стал американский разработчик игр Кларк Стейси — автор знаменитой Animal Jam, в которую играли миллионы детей. В Шымкенте он впервые.

Кларк Стейси, американский разработчик игр: «Я приехал на эту конференцию не только ради программы, но и чтобы ближе познакомиться с культурой Азии. Сегодня я слушал местные стартапы — ребята здесь по-настоящему креативные. Они используют современные технологии и создают проекты, которые действительно впечатляют».

Особое внимание уделено развитию женского предпринимательства. Для участниц созданы площадки, где они презентуют стартапы, обмениваются опытом и получают поддержку международных экспертов.

Айпери Касымбекова, директор и соучредитель «Кыргыз Техновумен»: «Наша миссия — поддержка девушек в IT и стартапах. Мы приехали из Кыргызстана и Узбекистана, готовились к этому глобальному проекту. Очень классные спикеры и темы, которые сегодня действительно актуальны».

Организаторы подчеркивают: Global Tech Wave Central Asia стала платформой для обмена опытом между стартапами, инвесторами и специалистами со всего мира.

Кымбат Нуртаева, основатель и руководитель проекта Global Tech Wave: «Сегодня проходит пичинг стартапов. Спикеры из разных стран помогут нашим проектам. Мы готовились, чтобы быть полезными городу, и разработали программу, по которой из Шымкента будем отправлять детей учиться за рубеж».

Международная конференция Global Tech Wave — отличная возможность для Шымкента заявить о себе на карте технологий и привлечь инвесторов.