Продюсер “Форсажа” и “Рэмбо” приедет в Шымкент на Global Tech Wave Central Asia

Город Шымкент готовится принять событие, которое войдёт в историю современной Центральной Азии. С 12 по 14 сентября 2025 года здесь пройдет Global Tech Wave Central Asia (GTW CA) — первая в Казахстане международная технологическая конференция, объединяющая лидеров индустрий, инвесторов, стартапов, креативной молодёжи и представителей крупнейших глобальных корпораций.

Кульминацией мероприятия станет приезд особого гостя — Allen V Dam, голливудского продюсера блокбастеров «Рэмбо: Последняя кровь», «Форсаж», а также бывшего руководителя глобального маркетинга DC Comics, вице-президента HBO Max и медиастратега крупнейших цифровых платформ.

Приезд такого специалиста — знаковое событие для всего региона. В рамках своего выступления Allen V Dam поделится уникальным опытом создания фильмов, которые покорили миллиарды зрителей по всему миру. Он расскажет о том, как технологии и инновации трансформируют киноиндустрию, и раскроет секреты успешного продюсирования в современном мире. Его участие подчеркивает растущий интерес к Казахстану как к новой точке притяжения для технологических и креативных проектов. Allen V Dam является не только продюсером, но и криптоконсультантом и стратегом Web3 технологии. Его визит в Казахстан станет историческим — это первый приезд продюсера такого уровня в нашу страну.

Площадки GTW CA станут местом общения предпринимателей, создателей, инвесторов и разработчиков, где рождаются реальные коллаборации и запускаются совместные проекты. Особое внимание будет уделено молодым стартапам, локальному бизнесу и креативной индустрии Казахстана.

Мы очень гордимся тем, что GTW CA становится местом встречи мировых лидеров. Его визит — это доказательство того, что потенциал нашего региона в сфере технологий и креативных индустрий огромен. Мы уверены, что его опыт и знания вдохновят тысячи молодых профессионалов на создание проектов мирового уровня.

Контакты для СМИ: +77753272575, Жанель Байназар