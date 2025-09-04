Шымкент примет первую глобальную цифровую конференцию Центральной Азии — Global Tech Wave Central Asia

С 12 по 14 сентября 2025 года в городе Шымкент — мегаполисе Казахстана и крупнейшем индустриальном центре страны — впервые состоится Global Tech Wave Central Asia (далее – GTW CA). Это децентрализованная цифровая конференция нового формата, не имеющая аналогов в регионе. GTW CA объединит ведущих международных экспертов, стартап-сообщества, инвесторов и представителей глобальных корпораций.

Инициаторами проведения глобальной конференции выступили партнеры YouTube, SIRI, Atari, Ubisoft и Griffin Gaming, которые не только разделяют технологическое будущее региона, но и готовы инвестировать в его развитие. Предварительно участие подтвердили Y Combinator, 500 Startups, Andreessen Horowitz (a16z), European Business Angels Network. Присутствие таких компаний, как и других венчурных и акселерационных фондов открывает огромные возможности для казахстанских стартапов — от инвестиций до менторской поддержки и стратегического роста.

GTW CA — это цепочка мероприятии, которое имеет свое начало в LA Tech Week и далее в Грузии (г. Тбилиси, 20-22 июня), затем свой путь проложит в Центральную Азию, а именно в г. Шымкент. В последующем мероприятие пройдет в Индии и Уругвай.

В течение трех дней в разных точках города Шымкент пройдут более 30 мероприятий, охватывающих передовые темы от Web3, искусственного интеллекта и финтеха до цифровой трансформации в культуре и обществе. Также, впервые на цифровом мероприятий будет направление кино, гейминг, е-спорт.

Что касается деловой и выставочной части программы, то во второй день GTW CA пройдут панельные сессии, в которых примут участие более 120 спикеров. На протяжении всей конференции будет возможность проведения В2В, B2G встреч и презентовать свою компанию на выставке. В рамках конференции также запланированы два международных конкурса для стартапов, предоставляющие перспективным проектам шанс заявить о себе перед глобальной аудиторией. Ожидается, что конференция объединит участников более чем из 20 стран мира.

“Global Tech Wave Central Asia станет не только платформой для технологического прогресса, но и возможностью показать всему миру богатую культурную самобытность Казахстана как страну, превращающийся в новый инновационный центр в Центральной Азии, и проведение данного мероприятия является большой ответственностью для нашей команды ведь Эстафету после Казахстана примет Индия”, — поделилась Кымбат Нуртаева, руководитель проекта GTW CA.

Контакты для СМИ: +77753272575, Жанель Байназар