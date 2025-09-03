В Шымкенте выявили партию поддельного LEGO. Более двухсот контрафактных наборов, внешне напоминающих оригинал, продавались на рынках и в магазинах города. По словам специалистов, такая продукция не только нарушает права компании LEGO, но и может представлять угрозу для покупателей, ведь неизвестно, из каких материалов она изготовлена.

Поддельный LEGO продавали в Шымкенте. По заявлению компании LEGO Holding сотрудники департамента юстиции провели проверку на рынках и в магазинах города. Были выявлены факты незаконного использования чужого товарного знака: изъято более двухсот единиц контрафактной продукции.

Мухтар Абдезов, начальник отдела департамента юстиции г.Шымкента: «Была проведена экспертиза, конечно, в первую очередь, нужно обратить внимание на цену, так как данный продукт очень дешевый был, чем в оригинале. В десятки раз дешевле. Также товарный знак май ворлд, он принадлежит компании Лего, здесь товарный знак был убран, хотя этот задний красный фон тоже принадлежит компании Лего. Они максимально пытались сымитировать данный логотип. Потребитель может ввестись в заблуждение, что товар может быть произведен компанией Лего. И правообладатель соответственно несет убытки».

По словам специалистов, каждая фигурка LEGO запатентована и охраняется законом о товарных знаках. Контрафактные игрушки отличает низкое качество. Например, упаковка скреплена скотчем, тогда как в оригинале такого нет.

Мухтар Абдезов, начальник отдела департамента юстиции г.Шымкента: «В обычном пакете такие фигурочки, пытались сымитировать товар. Также можем отметить, большие товары, можете обратить внимание цена 8 тысяч тенге, тогда как в оригинале свыше 50 тысяч тенге. Мы не знаем из чего сделан пластик, в каких условиях это изготавливалось — тоже большой вопрос».

По факту реализации контрафактной продукции прошел суд. Судом установлено, что действия предпринимателя нанесли ущерб не только правообладателю, но и ввели в заблуждение потребителей.

Мухтар Абдезов, начальник отдела департамента юстиции г.Шымкента: «Согласно закону о товарных знаках были нарушены статьи 4, 19, 43, что приводит к административной ответственности по статье 158 КОАП РК, данный материал был направлен в суд. Правонарушитель был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 30 МРП с конфискацией всей изъятой продукции».

Сегодня на рынке подделывают практически всё: от товаров повседневного спроса и продуктов питания до детских игрушек, которые особенно популярны у покупателей. Эксперты предупреждают: такие изделия не только нарушают права производителей, но и несут риски для здоровья и безопасности. Поэтому советуют родителям внимательно относиться к выбору игрушек и доверять только проверенным магазинам, где продукция сопровождается официальными сертификатами качества.