Прямые рейсы открываются из Шымкента в Санкт-Петербург

У жителей Шымкента и юга страны появляется новая возможность для путешествий — SCAT Airlines запускает прямые рейсы в Санкт-Петербург, город музеев, дворцов и белых ночей.

Новое авиасообщение стартует с 1 июня 2026 года.

Полёты будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Стоимость авиабилетов начинается от 105 тысяч тенге. Перелёты запланированы на современных воздушных судах авиакомпании.

Для граждан Республики Казахстан виза для поездки не требуется — достаточно удостоверения личности. Также пассажирам необходимо оформить QR-код через сервис Gosuslugi RuID не позднее чем за 72 часа до вылёта.

Билеты уже поступили в продажу и доступны на сайте scat.kz, в авиакассах и через онлайн-сервисы бронирования.