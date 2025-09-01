Работа прокуратуры обеспечила снижение нарушений в сфере землепользования

В Абайском районе системно реализуется комплекс мер, направленных на предотвращение незаконного оборота земель и укрепление правопорядка в сфере землепользования.

Деятельность прокуратуры сосредоточена на пресечении фактов самозахвата, выявлении случаев нецелевого использования и невовлечения земельных ресурсов в хозяйственный оборот. Анализ показывает, что надзорные и организационные усилия дают ощутимый эффект и формируют долгосрочные условия для рационального распределения земельных участков.

Одним из ключевых направлений стало проведение паспортизации территорий, подвергшихся самовольному занятию.

За отчетный период установлено 1087 фактов незаконного захвата земель, при этом освобождено 142 участка, которые ранее были застроены нежилыми строениями. Такая работа позволила восстановить законность в части землепользования и предотвратить дальнейшее нарушение прав собственников и государства.

Прокуратура уделяет внимание и уголовно-правовым мерам реагирования. К ответственности привлечено десять лиц, занимавшихся незаконной продажей земельных участков. Из них семь человек уже осуждены, по трем продолжаются расследования.

Эти случаи демонстрируют решимость органов не ограничиваться административными мерами, а применять более жесткие инструменты воздействия в отношении организаторов противоправных схем.

С целью повышения эффективности контроля сформированы мобильные группы, которые проводят еженедельный мониторинг территорий. В их работе активно используются современные технологии, включая дроны и спутниковые снимки, предоставляемые АО «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Дополнительно внедряются методы анализа данных с применением искусственного интеллекта, что позволяет выявлять признаки незаконного строительства и самозахвата на ранней стадии. Важно отметить, что за последние два года фактов нового захвата земель в районе не зафиксировано, что подтверждает результативность внедренных механизмов.

Прокуратурой также пресекаются факты нецелевого использования земельных участков. В ходе проверок выявлено десять коммерческих объектов общей площадью 5,4 гектара, рыночной стоимостью 141 миллион тенге.

Приняты меры по их возврату в государственную собственность. Одновременно взыскано более десяти миллионов тенге выкупной стоимости по шести земельным участкам.

В целом государству возвращено 91,9 гектара земли стоимостью 4,5 миллиарда тенге.

Таким образом, комплексный подход, сочетающий надзорные полномочия, современные технологии мониторинга и применение уголовно-правовых мер, позволил достичь значимых результатов в сфере противодействия незаконному обороту земель.

Работа в данном направлении продолжается и рассматривается как важный элемент обеспечения законности и рационального использования земельных ресурсов региона.