Осенью прошлого года восьмерых сотрудников ТОО без предупреждения уволили.

Рабочие обратились в управление трудовой инспекции и миграции. В ходе судебного процесса инициированного госструктурой претензии уволенных не удовлетворили. Позже апелляционная коллегия признала увольнение незаконным, обязала компанию восстановить сотрудников на работу и выплатить неустойку за вынужденный простой в размере 6 месячных зарплат. Однако бывшие работодатели с выплатами не спешат, ссылаясь на то, что ждут решения Верховного суда.

Уволенные сотрудники ТОО едва сводят концы с концами. 8 человек неожиданно остались без работы три месяца назад. По словам безработных, их всех уволили без причин, не предоставив положенную денежную компенсацию. Никаких оповещений они не получали, а о сокращении узнали, когда пришли на работу, но их имен уже не было в списках сотрудников.

-У нас семья у всех маленькие дети, кредиты есть. Без работы остались все мы. Вот пенсионер, вот пенсионный возраст подходит, но нас без предупреждения взяли и уволили, — рассказывают бывшие работники.

С жалобами оставшиеся без работы люди дошли до суда. Иск к бывшему работодателю там НЕ удовлетворили. И только апелляционная коллегия признала увольнение незаконным и обязала компанию восстановить сотрудников на работу и выплатить им неустойку за вынужденный простой в размере 6 месячных зарплат.

Добиться от бывших начальников компенсации безработные сегодня так и не смогли. Комментировать что-либо на камеру руководство фирмы отказалось. Ссылаясь на то, что дело еще не закрыто. Кассационную жалобу рассматривают в Верховном суде.

«Был суд Абайского района Шымкента, по решению которого было подана кассация в Верховный суд , которая сейчас рассматривается. По решению кассационного суда мы вам дадим дополнительно информацию»

Спускать это дело на тормозах люди не намерены. Активисты заявляют, что будут жаловаться до тех пор, пока им не выплатят положенную при сокращении компенсацию. К слову, речь сейчас идет о немаленькой сумме, ведь зарабатывал каждый из них от ста до двухсот тысяч тенге в зависимости от должности.

Тарас Луценко