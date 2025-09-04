Шымкентские полицейские усилили контроль за подростками в ночное время

В микрорайоне «Нурсат» города Шымкента сотрудники полиции провели профилактический рейд, направленный на обеспечение общественного порядка и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних.
Проверка проходила в ночное время и включала обход дворов и улиц.
Участковый инспектор совместно с представителями инспекции по делам несовершеннолетних уделили особое внимание подросткам, находившимся на улице без сопровождения родителей или законных представителей.
Полицейские напомнили жителям о действующих нормах законодательства, согласно которым детям и подросткам до 18 лет запрещено находиться вне дома после 23:00 без сопровождения взрослых.
Нарушение этого правила может повлечь административную ответственность для родителей или опекунов, а также создаёт прямую угрозу безопасности самих несовершеннолетних.
Во время патруля стражи порядка подчеркнули важность соблюдения тишины в ночное время.
Отмечалось, что шумные компании подростков во дворах и на улицах мешают жителям отдыхать и нарушают установленный порядок.
Подобные ситуации не только вызывают недовольство у горожан, но и повышают риск возникновения конфликтов.
Наблюдения показали, что многие подростки продолжают собираться в компании и гулять во дворах в позднее время, не задумываясь о возможных последствиях и рисках.
По словам представителей полиции, проведение таких рейдов будет носить регулярный характер.
Главная их цель заключается не в привлечении подростков или родителей к ответственности, а в создании безопасных условий для несовершеннолетних и формировании у них осознанного отношения к установленным правилам поведения в обществе.
Стражи порядка уверены, что подобные меры помогут снизить количество правонарушений и укрепить чувство ответственности у подрастающего поколения.