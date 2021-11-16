Школьники Шымкента теперь смогут привиться вакциной Pfizer.

В первую очередь специалисты лечебного центра №14 поставили Pfizer ученикам подведомственного им образовательного учреждения имени Турара Рыскулова. Среди желающих — ученица 10 класса Акерке Турсынкул.

Она говорит, что после разрешения родителей решила сделать прививку: «Да, перед тем как привиться, я посоветовалась с родителями. Они полностью меня поддержали. Лично я думаю, что вакцинироваться надо. Ведь кто-то может заболеть. Чем болеть, лучше предотвратить инфекцию».

Врачи сегодня вакцинировали шестерых детей шымкентской школы №25 с разрешения родителей. Есть даже те, кто нашел время и пришел поддержать своего ребенка. Медики говорят, что кампания по вакцинации Pfizer отныне будет проходить ежедневно.

«Pfizer мы привили 6 человек. Потому что 6 доз. Мы детей прививаем только с письменного согласия родителей. После введения вакцины наблюдаем школьника 30 мин. Затем он три дня наблюдается у врача в поликлинике, куда относится», — говорит Айнур Калдыбекова, врач-эпидемиолог .

Pfizer будут привиты подростки от 12-ти до 17-ти лет, а также кормящие матери и беременные женщины со сроком 16-37 недель. После получения первой дозы прививки, вторую назначают через 21-28 дней.