Продлен срок пилотного проекта ваучеров для детских садов

Срок пилотного проекта ваучерного финансирования детских садов в Казахстане продлен до 1 июля 2026 года.

Система даёт родителям возможность самостоятельно выбирать детский сад, повышает конкуренцию и прозрачность финансирования — средства идут напрямую ребёнку.

Проект реализуется в 20 городах и 23 районах. С 2025 года дошкольные учреждения постепенно переходят на ваучерную систему.

Эффективность пилотного проекта будет проанализирована, и на основе результатов будут внесены предложения по улучшению системы дошкольного образования.