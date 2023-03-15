Водитель «Лады» петлял по трассе с флагом на заднем стекле (видео)

Водитель «Лады» петлял по трассе в Шымкенте. На заднем стекле у автомобиля был прикреплен флаг Казахстана.

Видеозапись попала на камеру видеорегистратора а потом и в руки полицейских. «Патриота»-нарушителя правил дорожного движения оштрафовали.

«По данному материалу водителю выписали протокол по статье «Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки. Это нарушение влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей», — рассказали в полиции.