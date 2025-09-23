В Туркестане суд отменил штраф врачу, который превысил скорость, спеша на операцию. Кардиохирург из центральной больницы ехал на экстренную операцию к пациенту с инфарктом. Его остановили полицейские за шторы на передних стеклах. Но узнав, что речь идёт о спасении жизни, инспекторы решили сопроводить его до больницы.

По дороге камеры зафиксировали превышение скорости, и на врача оформили штраф. Однако суд учёл обстоятельства дела, операция действительно была срочной и неотложной, а действия врача были необходимы, чтобы спасти жизнь. Поэтому постановление о штрафе отменили.

«Постановлением суда предписание управления административной полиции департамента полиции Туркестанской области о необходимости уплаты штрафа отменено. Производство по делу прекращено. Штраф за установку штор на автомобиле У. оплатил в добровольном порядке. Постановление не вступила в законную силу», — сообщили в пресс-службе суда Туркестанской области.