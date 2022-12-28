Лихач в Туркестанской области накопил 40 штрафов на 700 тысяч тенге

Полицейские установили водителя, который 40 раз нарушил правила дорожного движения и не оплатил штрафы.

На территории Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». Его основная цель — проверка и выявление автомобилей, водители которых уклоняются от уплаты административных штрафов. Также в рейде задействованы частные судебные исполнители.

Сотрудники Ордабасинского районного отдела полиции за неделю взыскали штрафы на 3 миллиона тенге. Так, на одной из улиц стражи порядка остановили автомобиль марки «Lada Priora». При проверке документов установлено, что водитель 40 раз нарушил ПДД и имеет неоплаченные штрафы в размере более 700 тысяч тенге.

«Автомашину водворили на штрафстоянку, а задолженность полностью взыскали. Предупреждаем жителей, о необходимости своевременной оплаты административного штрафа. Рейды по взысканию наложенных штрафов, совместно с судебными исполнителями, будут проводиться на постоянной основе», — рассказали в департаменте полиции Туркестанской области.