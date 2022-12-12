Водители Шымкента стали нарушать ПДД ради «хайпа»

Водителя, который устроил виражи перед сотрудниками полиции Шымкента, оштрафовали сразу по трем статьям административного кодекса.

«По улице Кунаева я нарушил правила дорожного движения, приношу свои извинения», — говорит автолюбитель.

Еще один водитель решил прокатить своих детей и знакомых на баллонах, привязанных к автомобилю. За что получил штраф и принес свои извинения.

«Приношу свои извинения, такого больше не повторится«, — раскаялся автолюбитель.

Полицейские Шымкента отмечают: в последнее время водители все чаще нарушают правила дорожного движения ради хайпа. Всё для того, чтобы показать себя в социальных сетях или перед друзьями и знакомыми. Вот только нарушители забывают, что их будут наказывать по всей строгости закона.