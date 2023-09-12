Штраф за показуху: шымкентского лихача наказали за нарушение ПДД

По трем статьям оштрафовали шымкентца за показуху на дороге.

19-летний лихач на Hyundai Grandeur решил прокатиться задом наперед, игнорируя, к тому же, красный сигнал светофора. Свои трюки он показывал на перекрестке улицы Тажибаева и проспекта Кунаева, где всегда большой поток машин. Другие участники движения сняли нарушения на телефон.

Видеозапись выявили в ходе мониторинга соцсетей.

«Нарушителя нашли. В отношении него составили протоколы по статьям «Движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены» и «невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков». Кроме того, выяснилось, что не прошло и года, как молодого мужчину привлекли к ответственности на нарушение правил эксплуатации транспорта. За повторное нарушение ему наложено административное взыскание», — рассказали в ДП г. Шымкента.

Водитель извинился на камеру. Правда, станет ли это для него уроком, покажет время.

«Приношу свои извинения за то, что создал препятствия для других участников дорожного движения. Больше такого не повторится», — извинился водитель.