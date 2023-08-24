Водитель Мерседеса «надрифтовал» на штраф

Водитель Мерседеса по всей видимости решил покрасоваться перед своими подписчиками в инстаграм и снять видео как он дрифтует на дороге, оставляя за собой черные следы на асфальте.

Вот только вряд ли он думал что видеозапись попадет в руки полицейских. Водителя оштрафовали.

«В отношении водителя составили административные протоколы по статье «Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности». Это нарушение влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. А также по статье «Повреждение дорог». За это нарушение его ждет штраф от двух до тридцати МРП»,= рассказали в полиции.