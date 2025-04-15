Осуждены руководители районного отдела образования и 8 бухгалтеров

В результате работы по обеспечению законности в сфере образования Антикоррупционной службой пресечены факты системной коррупции в Туркестанской области.

Так, Сарыагашским районным судом оглашен приговор в отношении руководителей районного отдела образования Майрихова Б., Усипбекова Н., Акатова Д. и 8 бухгалтеров.

Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 550 млн тенге путем их перечисления в качестве заработной платы лицам, фактически не работавшим в сфере образования.

Акатов и Майрихов осуждены к 7 годам, а Усипбеков – к 2 годам лишения свободы.

Этим же приговором бухгалтеры осуждены к различным наказаниям в виде лишения свободы, лишения свободы условно и ограничения свободы.

Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе, а также определенные должности в финансовых организациях сроком от 5 до 10 лет.

Судебный акт в законную силу не вступил.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

В целях минимизации рисков хищения практически во всех регионах предусмотрены единые технические требования к бухгалтерским программам с системами управления рисками, которые позволяют своевременно пресекать махинации с начислением завышенных зарплат и «мертвыми душами», блокировать введение фиктивных данных.

Кроме того, реализуется проект «Облачная бухгалтерия», которая предусматривает централизацию всех систем бухучета и интеграцию с базами данных госорганов, в т.ч. Казначейства.

Проект позволит обеспечить прозрачность планирования бюджета, а также исключит риски внесения фиктивных данных в платежный документ и другие финансовые нарушения.

Сейчас же, акиматы ежемесячно проводят автоматическую сверку систем бухучета организаций образования с отчетами Казначейства. Любые расхождения перепроверяются.

Дополнительно Комитет внутреннего госаудита и его территориальные департаменты с августа т.г. осуществляют камеральный контроль платежей на предмет необоснованного перечисления зарплаты.

Все подозрительные операции поступают для анализа в Антикоррупционную службу, Управление образования и саму организацию, совершившую перечисление.

Это позволяет отслеживать все подозрительные операции и выявлять правонарушения. Одним из нововведений является внедрение механизма автоматической проверки платежных документов на достоверность персональных данных получателей денежных выплат.

Так, с 1 марта т.г. в рамках реализации п.9 Дорожной карты проведена интеграция информационной системы Комитета казначейства Министерства финансов c государственной базой данных физических лиц Министерства юстиции. Теперь все выплаты педагогам – заработные платы, командировочные, премии и отпускные, автоматически проверяются на соответствие официальным данным по ИИН и ФИО.

Дополнительно, банки второго уровня сверяют поступившие платежи по ИИН с данными банковского счета. Это полностью исключает возможность перевода средств по фиктивным данным, когда банковский счет третьего лица указывался под именем действующего работника.