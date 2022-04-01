Стабилизация или затишье: что будет с долларом?

Курс доллара продолжает падать. Американская валюта в обменниках Шымкента сегодня продают по 468 тенге, сообщает OTYRAR.

По данным нацбанка, первого апреля «американец» подешевел до 466 тенге. И это не первоапрельский розыгрыш. В обменниках Шымкента «зелёный Франклин» продают по 468 тенге.

Шымкентцы покупают и продают инвалюту, но ажиотажного спроса возле обменных пунктов, как это было в начале марта, нет. Есть и те, кто обжегся, купив доллары после резкого скачка.

«Когда был ажиотаж, конечно я купил доллар. На панике купил доллар, как и все. Но, обычно так есть, либо покупаешь на панике, либо когда сильно курс опустится«,- рассказал житель Шымкента.

«Надо было купить вещи, поэтому разменял доллары на тенге. Валюту я брал до ажиотажа»,- говорит житель города.

Ограничений на покупку долларов нет.

«Да, мы продаем доллар. Какая цена висит на курсоре, по такой и продаем. На миллион тенге можно например купить доллар»,- сказали в обменнике.

«Ажиотажа как раньше, когда доллар был по 530 нет, валюту спокойно продаем. Никаких ограничений по покупке нет, если у человека есть миллион, то он может на эту сумму купить доллар. А вот нестабильный курс негтивно влияет на наш бизнес, людей меньше. Максимум 500, либо 1000 долларов берут жители»,- рассказала продавщица обменника.

Эксперты советуют хранить деньги в БИ-валютной корзине. Доходными инвестициями называют золото и рынок ценных бумаг.

«Не думаю, что покупать доллары — это правильное решение. Ситуация устаканиться, по прогнозам доллар упадет до 450-460 тенге. И в это время, конечно, можно. Но, в принципе, деньги надо держать в разных валютах, либо в золоте, либо в каких-то других финансовых инструментах. Но, держать в одной валюте деньги очень опасно«,- говорит экономист Гулия Утемисова.

Давать прогнозы аналитики считают бесполезной затеей. Курс нацвалюты зависит от политической картины в мире, которая как никогда нестабильна. Но сейчас людей больше интересует, почему цены не спешат идти вниз, вслед за иностранной валютой.

Ранее OTYRAR публиковал мнение эксперта по поводу высоких цен при падающем курсе доллара.