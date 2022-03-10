Что с долларом?

Доллар обновил сегодня очередной максимум. Официальный курс «зеленого франклина» в Казахстане десятого марта составил 510 тенге.

В обменных пунктах Шымкента цифры на табло тоже меняли в сторону повышения.

Днем доллар продавали по 525, а покупали по 519 тенге. Растет и евро, обменники продают его — от 567 до 575 тенге.

Многие горожане сейчас мечутся возле обменных пунктов в поисках наиболее выгодного курса покупки или продажи инвалюты.

«Обменять доллары на тенге сейчас сложно, в банке был с утра, мне сказали что не меняют. А тут поменяли. Лучше в тенге держать, но многие в долларах держат. Но сейчас и доллары в тенге сложно поменять, и обратно обменять на доллары тоже непросто«, — говорит местный житель.

Только за последние сутки Национальный банк выделил почти 200 миллионов долларов на удержание курса казахстанской валюты. Экономисты говорят, если бы интервенций не случилось, доллар бы стоил уже 600 тенге.

В то же время это приводит экономику к «высушиванию». Чем чаще проводятся валютные интервенции, тем интенсивнее сжигаются золотовалютные резервы страны. Есть баланс, который необходимо сохранять. Если бы не слабый рубль, то тенге уже хорошо окреп, говорят эксперты. Основание для этого – высокие цены на нефть. Но пока курс тенге зависит от позиций рубля больше, чем от цены на нефть.

«Когда Казахстан избавится от влияния России? Отвечаю: никогда. Просто потому что мы соседи и у нас экономики очень сильно завязаны. Самые ожесточенные критики власти не смогут предложить 10 или 3 меры, которые были бы эффективные. К сожалению, это форс-мажор. Никто не думал три месяца назад, что Россия пойдет на такой шаг, который подорвет не экономику России, не экономику Казахстана, а мировую экономику. Если дом соседа вашего горит, то, скорее всего и у вас курятник сгорит«, — говорит Айдос Сарым, депутат Мажилиса Парламента РК.