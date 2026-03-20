В Шымкенте на спорт выделено около 22 млрд тенге

На развитие спорта и спортивной инфраструктуры Шымкента из местного бюджета выделено свыше 21 млрд тенге.

Часть средств — 319 млн тенге, будет направлена на поддержку массового спорта. На эти средства планируется провести 54 разнообразных мероприятий.

В Шымкенте сформирована конкретная система поддержки спортсменов, которые стабильно показывают высокие результаты на международных соревнованиях.

Призёры мировых первенств ежемесячно получают стипендию в размере от 250 до 300 тысяч тенге. Победители чемпионатов Азии получают до 400 тысяч тенге в месяц.

Ермек Дарменов, заместитель руководителя городского управления физической культуры и спорта: «В Шымкенте более 300 спортсменов получают стипендии. Трудно выделить кого-то одного — выплаты установлены в зависимости от МРП. Минимальный размер — 25 МРП для победителей чемпионатов Казахстана среди юношей, молодежи и взрослых. В целом спортсмены, побеждающие на мировом уровне, Азиатских играх и чемпионатах, получают более 100 МРП».

Государственная поддержка мотивирует спортсменов и способствует росту профессионального мастерства. Уже в этом году шымкентские спортсмены завоевали 221 награду на республиканских и международных соревнованиях. Этот фактор, служит наглядным подтверждением развития спорта в регионе. Кроме того, на этот год заложены средства для ремонта спортивной инфраструктуры города.

Запланирован текущий ремонт здания «Ледового дворца», текущий ремонт стадиона «Локомотив», текущий ремонт футбольного поля на улице Шаумяна, капитальный ремонт здания комплексной школы высшего спортивного мастерства, капитальный ремонт здания Центрального водно-спортивного комплекса. Планируется ввести объекты в эксплуатацию в летние месяцы.

В 35 спортивных организациях, подведомственных управлению физической культуры и спорта города Шымкента, развиваются 65 видов спорта. В учебно-тренировочных учреждениях работают более тысячи тренеров, из них 795 — штатные специалисты. В настоящее время в спортивных секциях тренируются более 16 тысяч спортсменов.