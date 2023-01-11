Санаторно-курортное лечение лиц, находящихся на гемодиализе

На днях Министерство труда и соцзащиты населения РК направило территориальным департаментам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента Комитета труда и соцзащиты и миграции МТСЗН информацию, касающуюся предоставления санаторно-курортного лечения лицам с инвалидностью, находящимся на программном гемодиализе.

Правилами проведения медико-социальной экспертизы (далее – правила) от 30 января 2015 года №44, утвержденными приказом министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, определяется порядок потребности освидетельствуемого лица в мерах соцзащиты на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.

Согласно п. 36 параграфа 2 правил, в зависимости от результатов проведенной реабилитационно-экспертной диагностики и от потребности лица с инвалидностью в проведении реабилитационных мероприятий, с учетом плана реабилитационных мероприятий, указанных в форме №031/у, отделом МСЭ разрабатывается индивидуальная программа реабилитации (далее – ИПР).

Эта программа определяет комплекс реабилитационных мероприятий, включающих медицинские, социальные, профессиональные реабилитационные меры, направленные на восстановление и (или) компенсацию нарушенных и утраченных функций организма, на основании медицинских показаний и противопоказаний.

ИПР разрабатывается отделами МСЭ в рамках законодательства с учетом медико-социальных показаний и противопоказаний, утвержденных приказом МТСЗН №26 от 22.01.2015 года «О некоторых вопросах реабилитации инвалидов», и на основании перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств и спецсредств передвижения, утвержденного постановлением Правительства РК №754 от 20.07.2005 года.

Санаторно-курортное лечение – это вид медицинской реабилитации, проводимой в условиях временного пребывания лиц в санаторно-курортной организации.

Согласно Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», медицинская реабилитация врожденных заболеваний, последствий острых состояний, хирургических вмешательств и травм оказывается с учетом реабилитационного потенциала в соответствии с медицинской частью индивидуальной программы реабилитации пациента в амбулаторных, стационарных, стационарозамещающих условиях медицинских организаций, а также на дому и в санаторно-курортных организациях в порядке, определенном уполномоченным органом в сфере здравоохранения.

Санаторно-курортное лечение лицам с инвалидностью предоставляется на основании социальной части индивидуальной программы реабилитации, разрабатываемой в отделах медико-социальной экспертизы, с учетом плана реабилитационных мероприятий, указанных в форме 031/у, медработниками.

При этом лечащий врач при рекомендации санаторно-курортного лечения пациенту с терминальной почечной недостаточностью должен учитывать

специфику заболевания и близкое территориальное расположение гемодиализного центра. О необходимости получения своевременной гемодиализной терапии предупреждается и сам пациент.

Фарида ОСПАНОВА,

руководитель отдела МСЭ №6 департамента

Министерства труда и соцзащиты населения РК по Туркестанской области