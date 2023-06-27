Жители Шымкента с почечной недостаточностью просят о помощи

Почка трупа может спасти жизнь человека. В Казахстане в последнее время проводится пересадка органов погибших. Что говорят об этом врачи? Как к этому относится духовенство?

Более подробно об этих проблемах говорилось на конференции в медицинском колледже.

Уже 7 лет Айжан Кударова живёт с хроническими заболеваниями почек. Её жизнь зависит от гемодиализа. Поскольку почки не выполняют свою функцию должным образом, кровь необходимо регулярно очищать искусственным методом. Если трансплантация органов умерших доноров будет развиваться, это спасёт много жизней, убеждена женщина.

«Мы постоянно поднимаем тему трансплантации органов умерших доноров. Если бы такая трансплантация у нас развивалась, гемодиализным пациентам было бы намного легче. Нужно, чтобы такая инициатива больше поддерживалась обществом. А чтобы не доводить состояние здоровья до гемодиализа, необходимо хорошо поставить работу медучреждений, начиная с поликлиник и выявлять болезни на раннем этапе» — сказала президент ассоциации «Гемодиализные пациенты Казахстана» Айжан Кударова.

Раннее выявление болезни сегодня большая проблема, говорят врачи. Усугубляют течение болезни пациенты, не обращаясь вовремя за медицинской помощью к специалистам.

А между тем в Шымкенте созданы все условия для пациентов с хроническим заболеванием почек. По словам врачей, больным предоставляется возможность регулярно проходить необходимые процедуры и улучшать качество жизни.

«Это не приговор у нас сейчас есть всё что нужно чтобы лечить эти болезни. Лечение хронических заболеваний почек доступно в нашей стране. Во всех постсоветских странах налажена работа по развитию гемодиализа. Она соответствует международным требованиям. Государственно-частное партнерство тоже способствует его развитию»,- рассказывает президент национального фонда почек, профессор Салтанат Туганбаева.

Трансплантация органов посмертных доноров — путь к спасению многих жизней. Однако родственники погибших зачастую разрешения на пересадку органов не дают. В большинстве случаев по религиозным причинам, а некоторые из моральных принципов. По словам президента ассоциации, Духовное Управление Мусульман Казахстана не запрещает посмертное донорство и вынесло фетву относительно пересадки органов.

«Когда я ездила в Астану, я заходила в Духовное управление мусульман Казахстана и задала вопрос насчёт донорства. Я тогда взяла там документы и там мне дали фетву»,- говорит президент ассоциации «Гемодиализные пациенты Казахстана» Айжан Кударова.

В Казахстане насчитывается более 8 500 человек, зависимых от гемодиализа. Хроническая болезнь почек в целом является причиной диабета и высокого кровяного давления. Со временем заболевание обостряется. Так как процесс протекает бессимптомно, многие, болезнь не замечают. Поэтому для профилактики важно лечить аутоиммунные заболевания и регулярно контролировать количество сахара и артериальное давление.