Вам нужна транспортная карта Avtobys?

Не все пассажиры общественного транспорта имеют мобильные телефоны, а кто-то просто не научился оплачивать проезд по смартфону. Им привычнее пользоваться транспортными картами. Вот для них эта новость.
В Шымкенте открылся новый пункт по продаже транспортных карт Avtobys. Он расположен в микрорайоне «Нурсат». РАБАТ дает полный список точек продаж.
Доступные карты:
* школьная карта;
* студенческая карта;
* социальная карта;
* стандартная карта.
Купить карту можно по следующим адресам:
1. Улица Казиева, 24 (на пересечении
с ул. Малхарова).
2. Проспект Республики, 12а.
3. Микрорайон «Сайрам», улица Амир Темира, 237/21.
4. ТРЦ Diamond plaza (0 этаж, напротив Magnum), проспект Н. Назарбаева, 177б.
Для льготных категорий граждан доступно бесплатное онлайн-подключение виртуального мобильного тарифа. Для этого нужно зайти на сайт jenil.avtobys.kz и оставить заявку на школьный, студенческий или социальный тариф.