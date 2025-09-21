Вам нужна транспортная карта Avtobys?

Не все пассажиры общественного транспорта имеют мобильные телефоны, а кто-то просто не научился оплачивать проезд по смартфону. Им привычнее пользоваться транспортными картами. Вот для них эта новость.

В Шымкенте открылся новый пункт по продаже транспортных карт Avtobys. Он расположен в микрорайоне «Нурсат». РАБАТ дает полный список точек продаж.

Доступные карты:

* школьная карта;

* студенческая карта;

* социальная карта;

* стандартная карта.

Купить карту можно по следующим адресам:

1. Улица Казиева, 24 (на пересечении

с ул. Малхарова).

2. Проспект Республики, 12а.

3. Микрорайон «Сайрам», улица Амир Темира, 237/21.

4. ТРЦ Diamond plaza (0 этаж, напротив Magnum), проспект Н. Назарбаева, 177б.

Для льготных категорий граждан доступно бесплатное онлайн-подключение виртуального мобильного тарифа. Для этого нужно зайти на сайт jenil.avtobys.kz и оставить заявку на школьный, студенческий или социальный тариф.