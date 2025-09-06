Жителям Шымкента напомнили об ответственности за передачу карт посторонним

В Шымкенте сотрудники полиции усилили разъяснительную работу среди населения и напоминают жителям о том, что передача своей банковской карты или счета посторонним лицам является уголовным преступлением.

С 16 сентября 2025 года в Казахстане вступают в силу новые изменения в законодательстве, в частности статья 232-1 уголовного кодекса Республики Казахстан, которая прямо предусматривает наказание за подобные действия.

Теперь каждый житель Шымкента и других регионов страны должен понимать, что легкомысленная передача своих финансовых реквизитов может привести к серьёзным последствиям.

Полиция Шымкента акцентирует внимание граждан, что в случае нарушения закона предусмотрены строгие меры наказания — от денежного взыскания до лишения свободы сроком до 7 лет.

В органах внутренних дел города подчёркивают: согласившись на передачу карты или счёта, человек автоматически становится пособником преступления, а так называемый «дроппер» является частью мошеннической схемы.

Правоохранительные органы Шымкента предупреждают жителей, что за обещаниями лёгкого заработка всегда скрывается преступление.

Злоумышленники активно используют доверчивость граждан, вовлекая их в незаконные схемы перевода и обналичивания денежных средств.

Полиция города Шымкента настоятельно рекомендует жителям проявлять бдительность, не доверять сомнительным предложениям и помнить, что ответственность за такие действия будет нести сам владелец счёта или карты.

В прокуратуре и полиции Шымкента отмечают, что целью нововведений является защита населения от вовлечения в криминальные схемы и повышение уровня финансовой безопасности.

Жителям города разъясняется, что сотрудничество с мошенниками не только лишает их свободы, но и подрывает доверие к банковской системе.

Полиция Шымкента призывает граждан беречь своё будущее, строго соблюдать закон и при малейших сомнениях обращаться в правоохранительные органы для получения консультации.

Только совместными усилиями можно защитить общество от новых форм мошенничества и сохранить спокойствие в городе.