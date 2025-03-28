С 1 апреля в Шымкенте меняются адреса дежурных ЦОНов

Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкенту сообщает, что с 1 апреля по дежурному графику будут работать ЦОН Аль-Фарабийского района по адресу: микрорайон Нуртас, ул. Жас Талап, 168/1 и ЦОН Енбекшинского района по улице Байтерекова, 89.

Дежурные центры принимают граждан в будни с 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 13:00 часов.

Вместе с тем ЦОНы по адресу: ул. Жангельдина, 13А, а также по ул. Желтоксан, 121/1 с 1 апреля переходят на обычный график работы. Услуги будут оказываться только в будние дни с 9:00 до 18:00.

Дежурный спецЦОН продолжает принимать граждан по адресу: 196 квартал, 381/1. Он работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 без обеденного перерыва. В субботу – с 9:00 до 13:00.

Отметим, что обычные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.