В ЦОНах Шымкента поздравили детей

Сегодня в ЦОНах Шымкента по-особенному тепло и празднично. Сотрудники центра устроили акцию в четь Дня защиты детей.

В Международный День защиты детей филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент провел акцию «Жарқын күлкі». Посетителям вручали памятные подарки.

Дети, которые пришли вместе с родителями в ЦОН, с удовольствием рассказывали любимые стихотворения. Не остались в стороне и взрослые. Они также делились творчеством любимых поэтов. Всем им были вручены сладости и сувениры.

«Улыбки детей — это, пожалуй, самое лучшее, что может быть на свете! В них столько искренности и доверия к нам, взрослым. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой. Давайте не забывать, что именно мы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек. Пусть звучит детский смех, рождаются надежды и осуществляются мечты!», — отметил директор филиала Даримбет Баймбетов.

Отметим, что целью мероприятия является развитие интереса к поэзии и поднятие настроения услугополучателям.