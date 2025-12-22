Цех по производству медицинских изделий горел в Шымкенте

В Шымкенте сотрудники МЧС ликвидировали пожар в производственном цехе.

Возгорание произошло в Абайском районе города, в микрорайоне Катын копр, в цехе по производству медицинских принадлежностей. На место оперативно прибыли подразделения МЧС.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей пожар удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать. Распространения огня на соседние помещения допущено не было, что позволило избежать значительного материального ущерба.

Площадь возгорания составила 124 квадратных метра. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.