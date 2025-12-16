JETOUR в Шымкенте продают в кредит под 4 % и рассрочкой на 5 лет

Найти автомобиль по выгодной цене и приемлемыми условиями кредитования — не так уж и просто.

JETOUR — проверенный дилер, он удовлетворит самых привередливых покупателей. Рустам Масимов долго искал оптимальные предложения, хотелось взять надежное авто и при этом не переплатить. И, похоже, он наконец-то нашел то, что искал. Условия для приобретения автомобиля действительно привлекательные — разумные цены, рассрочка на 5 лет и другие выгодные условия. Теперь он уверен, что сделал правильный выбор, а еще он ждет итоги розыгрыша, которую проводит автосалон JETOUR.

Рустам Масимов, житель Шымкента:

«Я долго искал автомобиль по выгодной цене. О Джитуре я узнал через социальные сети. Потом здесь менеджеры все очень хорошо объяснили, условия действительно выгодные. Машину, которую я искал, нашел здесь. Моя семья большая, сразу выбрал вариант, 7-местный автомобиль, и теперь мне сказали, что я еще участвую в розыгрыше, буду надеяться на хорошие новости.

Для тех, кто планирует покупку автомобиля, это отличное предложение. Официальный дилер JETOUR предлагает выгодные условия: кредит под 4% годовых на 7 лет и рассрочка до 5 лет. Вдобавок, до 31 декабря среди покупателей будет проведен розыгрыш ценных призов Это отличная возможность приобрести машину и одновременно получить шанс на шикарный подарок.

Газиз Аширгазы, руководитель отдела продаж:

«Среди тех, кто купит автомобиль до 31 декабря, будет проведен розыгрыш призов. Двухкомнатная квартира для первого места — в городе Алматы, новый автомобиль для второго места и путевка для двух человек для третьего места. А также множество других призов. Кроме того, в JETOUR действуют выгодные условия, например, трейд-ин, где вы можете обменять свой старый автомобиль на новый с дополнительной скидкой, а также получить кредит под 4% годовых и рассрочку на 5 лет».

Официальный автосалон в Шымкенте расположен по адресу ул. Жибек Жолы, 82/2. Здесь каждый желающий может найти выгодные условия для покупки машины, узнать о текущих акциях и предложениях. К каждому клиенту персональный подход!