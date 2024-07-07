«Ауыл аманаты» предоставляет большие возможности для бизнеса в Туркестанской области

Программа «Ауыл аманаты» помогает жителям Туркестанской области создавать собственное дело. В прошлом году профинансированы проекты более 3 тысяч жителей общей стоимостью почти на 20 млрд тенге. Среди них есть и те, кто начал заниматься рыбным хозяйством.

Житель села Шолаккорган Ержан Аскаров, благодаря поддержке программы «Ауыл Аманаты», выкопал пруд и приобрел полторы тонны мальков.

Ержан Аскаров, бизнесмен: «Жители Созака привыкли к животноводству, у нас нет рыбных хозяйств. Мы были первыми, кто решил работать в данном направлении. Мы сказали: давайте посмотрим, что получится, и принялись за работу. Администрация выделила три гектара земли. Разводим карпов и сазанов».

Желающим открыть рыбное хозяйство государство в регионе выделил 258 миллионов тенге. Уже есть те, кто успел получить ощутимую выгоду от бизнеса. Жители Тюлькубасского района выращивают подводных обитателей, используя подземные источники.

Еркебулан Кайратулы, бизнесмен: «Мы установили два бассейна. В первую очередь, мы начали с разведения форели. Сейчас у нас есть идея разводить рыбу, как семейство карповых, сазан, карась и белый амур».

Руководитель управления сельского хозяйства Тюлькубасского района говорит, что поддерживать бизнес будут и в дальнейшем.

Куатбек Сагымбекулы, руководитель управления сельского хозяйства Тюлькубасского района: «В этом году интерес к рыбному хозяйству проявили более 60 граждан и предпринимателей. 27 из них в этом году привозят 1,5 миллиона мальков и отправляют их в созданные ими же пруды. До конца года мы намерены произвести 1000-1200 тонн рыбы».

Сельским хозяйством в Туркестанской области занимаются более 1 млн человек. Местные власти работают над тем, чтобы содействовать развитию бизнеса на селе. Инициатором создания программы «Ауыл Аманаты» выступил Глава государства. Реализуется инициатива с прошлого года и предполагает льготное кредитование на развитие предпринимательства в сёлах.

Касым-Жомарт Токаев, президент РК: «Для развития села принципиально важна поддержка малых хозяйств. Программа «Ауыл аманаты» доказала свою востребованность. Следующим этапом ее развития должна стать не просто выдача льготных кредитов, но и стимулирование кооперации личных подсобных хозяйств»

Государственная поддержка бизнеса сегодня играет важную роль в развитии предпринимательского сектора региона и страны в целом. Об этом также в своем послании говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Акиматом Туркестанской области на постоянной основе осуществляется поддержка бизнесменов. В прошлом году по всей области почти 1700 человек получили безвозмездные гранты по нацпроекту развития предпринимательства. Для этого из бюджета было направлено порядка двух миллиардов тенге. Предпочтение при выдаче грантов отдаётся безработным, многодетным и малообеспеченным семьям.