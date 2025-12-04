Как прошла встреча шымкентцев с вице-министром энергетики

В Шымкент с рабочим визитом прибыл вице-министр энергетики РК Бахытжан Ильяс. На встрече с жителями города, он рассказал о проделанной в топливно- энергетическом комплексе региона работе, а также подвёл итоги уходящего года.

На повестке дня были и вопросы обеспечения города электричеством.



Бахытжан Ильяс, вице-министр энергетики РК:

«Региональная энергоснабжающая компания города и области — ТОО «Онтустік Жарык Транзит». В её активах находятся 23,2 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, а также около 6,3 тыс. малых подстанций. В 2025 году из республиканского бюджета для Шымкента выделено 1,9 млрд тенге, эти средства пойдут на реализацию проектов по электроснабжению и теплоснабжению, развитие инфраструктуры электро- и теплоснабжения».



Вице-министр также обсудил с жителями вопросы развития газовой инфраструктуры — на эти цели из республиканского бюджета в 2024 году было выделено более 10 миллиардов тенге. Обсуждалось и обеспечение населения сжиженным газом. Вице-министр также ответил на вопросы жителей, которые пришли на встречу.



Вице-министр сообщил, что для предотвращения дефицита топлива и спекулятивных действий проводятся рейдовые мероприятия. Розничная цена сжиженного газа в Шымкенте составляет 102 тенге. В регионе работают 4 газозаправочные станции и 209 автогазозаправочных пунктов. После совещания Бахытжан Ильяс ознакомился с работой центральных объектов и провёл личный приём граждан.